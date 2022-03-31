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Великобритания предоставит Украине большее летального вооружения

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Заявление Министра обороны

Великобритания предоставит Украине большее летального вооружения

фото - reuters

UA-Футбол
Новина українською

Великобритания продолжает поддерживать Украину на разных фронтах борьбы с российским агрессором. Одним из важнейших вопросов сотрудничества между странами является поставка вооружения. Британцы, по словам Министр обороны Бена Уоллеса, предоставят Украине больше летального оружия, артиллерии большей дальности и зенитных ракет.

"Сегодня в Украину поступит больше летальной помощи. Ряд стран выступил либо с новыми идеями, либо с большими обещаниями денег... Президент Путин уже не та сила, какой он был раньше. Теперь он человек в клетке, которую сам построил", - цитирует чиновника "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Также, по словам Бена Уоллеса, отвод российских войск по черниговскому и киевскому направлениям не означает деэскалацию. Напротив, Британия, опираясь на данные разведки, ожидает более жестких обстрелов и бомбардировок решистами гражданских объектов.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Sky News

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