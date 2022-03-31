Великобритания предоставит Украине большее летального вооружения

Великобритания продолжает поддерживать Украину на разных фронтах борьбы с российским агрессором. Одним из важнейших вопросов сотрудничества между странами является поставка вооружения. Британцы, по словам Министр обороны Бена Уоллеса, предоставят Украине больше летального оружия, артиллерии большей дальности и зенитных ракет.

"Сегодня в Украину поступит больше летальной помощи. Ряд стран выступил либо с новыми идеями, либо с большими обещаниями денег... Президент Путин уже не та сила, какой он был раньше. Теперь он человек в клетке, которую сам построил", - цитирует чиновника "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Также, по словам Бена Уоллеса, отвод российских войск по черниговскому и киевскому направлениям не означает деэскалацию. Напротив, Британия, опираясь на данные разведки, ожидает более жестких обстрелов и бомбардировок решистами гражданских объектов.