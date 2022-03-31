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Ахметов: Я уверен, что Украина потребует и получит репарации в полном объеме

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Ахметов: Я уверен, что Украина потребует и получит репарации в полном объеме

ФК "Шахтер"

UA-Футбол
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Олигарх и владелец "Шахтера" Ринат Ахметов заявил, что его компания SCM будет подавать иски против России из-за нападения на Украину и разрушение инфраструктуры.

"В Мариуполе люди умирают от жажды и холода – это геноцид. Самое ужасное, что мы не можем доставить нашу помощь в Мариуполь и не можем эвакуировать людей, потому что российские войска продолжают обстреливать и блокировать наши колонны с помощью.

Группа SCM обязательно подаст иск к РФ с требованием возместить все убытки, причиненные российской военной агрессией. Я уверен, что Украина потребует и получит репарации в полном объеме", - заявил Ахметов в интервью Bloomberg.

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Ранее президент "Шахтера" говорил, что его компании не будут работать в случае оккупации Мариуполя.

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В статье: Ринат Ахметов война с Россией
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Источник:
УП

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