Ахметов: Я уверен, что Украина потребует и получит репарации в полном объеме

Олигарх и владелец "Шахтера" Ринат Ахметов заявил, что его компания SCM будет подавать иски против России из-за нападения на Украину и разрушение инфраструктуры.

"В Мариуполе люди умирают от жажды и холода – это геноцид. Самое ужасное, что мы не можем доставить нашу помощь в Мариуполь и не можем эвакуировать людей, потому что российские войска продолжают обстреливать и блокировать наши колонны с помощью.

Группа SCM обязательно подаст иск к РФ с требованием возместить все убытки, причиненные российской военной агрессией. Я уверен, что Украина потребует и получит репарации в полном объеме", - заявил Ахметов в интервью Bloomberg.