Байден предполагает, что путин находится в изоляции и осуществляет чистку среди советников

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме высказал предположение о состоянии президента россии владимира путина и его политики относительно ближайшего окружения.

По словам лидера США, путин может находиться в изоляции и проводить чистки среди ближайшего окружения вплоть до домашнего ареста советников и спикеров.

"Кажется, он самоизолировался. И есть некоторые признаки того, что он уволил или посадил под домашний арест некоторых своих советников. Но сейчас я не хочу придавать этому слишком большого значения, потому что у нас не так много веских доказательств", - цитирует Джо Байдена "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

Также Джо Байден скептически настроен относительно отступления российских войск:

"Я настроен немного скептически – это открытый вопрос, действительно ли они отступают".

Отметим, что разведка США подтверждает отход российских войск по киевскому и черниговскому направлениям, но предостерегает, что это не отступление, а перегруппировка солдат и техники оккупантов.