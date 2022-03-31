Байден предполагает, что путин находится в изоляции и осуществляет чистку среди советников
У бункерного непростая жизнь
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме высказал предположение о состоянии президента россии владимира путина и его политики относительно ближайшего окружения.
По словам лидера США, путин может находиться в изоляции и проводить чистки среди ближайшего окружения вплоть до домашнего ареста советников и спикеров.
"Кажется, он самоизолировался. И есть некоторые признаки того, что он уволил или посадил под домашний арест некоторых своих советников. Но сейчас я не хочу придавать этому слишком большого значения, потому что у нас не так много веских доказательств", - цитирует Джо Байдена "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.
Также Джо Байден скептически настроен относительно отступления российских войск:
"Я настроен немного скептически – это открытый вопрос, действительно ли они отступают".
Отметим, что разведка США подтверждает отход российских войск по киевскому и черниговскому направлениям, но предостерегает, что это не отступление, а перегруппировка солдат и техники оккупантов.
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