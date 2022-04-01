Тете перешел в Лион, новый лидер рейтинга ФИФА. Главные новости за 31 марта 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 31 марта

Вингер "Шахтер" Тете проведет остаток сезона во французском "Лионе". Клуб Лиги 1 официально объявил об аренде 22-летнего бразильца. Тете получил 20-й номер. "Я очень рад оказаться в Лионе до 30 июня. Хочу остаться в клубе надолго. Я встретился с тренером Петером Бос, меня здесь очень хороршо приняли", - сказал Тете.

Также определелись со временными клубами и другие бразильцы УПЛ. Полузащитник "Шахтера" Майкон будет выступать за "Коринтианс" до конца календарного года, а 18-летний защитник "горняков" Винисиус Тобиас присоединится к мадридскому "Реалу". Нашел новый клуб и вингер СК "Днепр-1" Фелипе Пирес. Его арендовал нидерландский клуб "Ден Хааг".

Первого апреля игроки киевского "Динамо" в полном составе покинут Украину. Об этом сообщает журналист Сергей Болотников. "Судя по всему, "Динамо" объяснит такой поступок желанием сыграть спарринги, чтобы собрать деньги для ВСУ. Но по неофициальной информации, клуб хочет таким образом вывезти игроков на продажу. ФИФА разрешила украинским игрокам до седьмого апреля переходить в другие клубы. Потому "Динамо" и спешит", - информирует Болотников.

В Северной Америке завершился отбор к Чемпионату мира. Ранее пробилась на Мундиаль сборная Канада, а после последнего тура определились еще два участника ЧМ - в Катар поедут сборные Мексики и США. Коста-Рика заняла в итоговой таблице четвертое место и сыграет межконтинтеальный плей-офф со сборной Новой Зеландией.

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных по состоянию на 31 марта. Главное изменение произошло на верхушке рейтинга. Сборная Бельгии потеряла первое место, которую она занимала с апреля 2018 года. Ныне в лидерах Бразилия. В первую пятерку также вошли Франция, Аргентина и Англия. Украина сохранила 27-ю позицию.

Нападающие ПСЖ Лионель Месси и Неймар могут покинуть клуб уже этим летом, сообщает L'Équipe. Руководство намерено проанализировать ситуацию в клубе, в связи с вылетом из ЛЧ от "Реала". Сообщается, что "ПСЖ" покинет главный тренер Маурисио Почеттино, а также допускаются изменения в составе команды. Но отмечается, что продать Месси и Неймара будет очень сложно.