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Зеленский назвал ситуацию на Донбассе и южном направлении крайне сложной

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Но есть и позитивные новости

Зеленский назвал ситуацию на Донбассе и южном направлении крайне сложной

Фото - ОП

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Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинскому народу.

Глава государства подтвердил приятные новости с фронта – украинская армия понемногу освобождает города, поселки и села в киевском и черниговском направлениях. Однако расслабляться не стоит – это еще не победа. Враг отступает на одном направлении, но аккумулирует силы на другом.

Зеленский акцентировал внимание на том, что подписал очередные указы о награждении украинских героев, но в то же время вспомнил антигероев – предавших или не поддержавших украинский народ в освободительной борьбе.

Президент назвал ситуацию на южном направлении и на Донбассе "крайне сложной". Враг проявляет некую изобретательность по формированию псевдообразований, а также накапливает потенциал для мощных ударов. Зеленский говорит, что ВСУ к этому готовы и готовы давать отпор.

Глава государства рассказал о дипломатическом фронте. Главные темы – это экономическая поддержка Украины, санкции в отношении россии и евроинтеграция нашей страны. Отдельное внимание к Турции. С ее главой Зеленский говорил о мире для Украины, о гарантиях безопасности, о переговорах с российской стороной. Со стороны турок есть поддержка.

"Мы выдержали в разы больше, чем думал враг. Они говорили – три или пять дней. Они думали, что им этого хватит, чтобы захватить всю нашу страну. А уже 36. И мы стоим. И будем бороться дальше", - сказал Владимир Зеленский.

Смотрите полное видеообращение Владимира Зеленского от 31.03.2022.

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В статье: война с Россией
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