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Генштаб ВСУ: Враг сосредоточился на продолжении штурма Мариуполя

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Генштаб ВСУ: Враг сосредоточился на продолжении штурма Мариуполя

фото - фейсбук

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Генштаб ВСУ обнародовал актуальную информацию с фронта по состоянию на 24:00 31.03.2022. Командование подтверждает информацию об упорных боях, которые ведутся около и в городе Изюм – это стратегически важная локация для обеих сторон противостояния.

"На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков, производит артиллерийские обстрелы с целью уничтожения инфраструктуры и жилых кварталов города. В районе к югу от города Изюм пытается сломить сопротивление Украинских защитников, вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций и продолжить наступление в направлении Слов'я" янск. Успеха нет", - пишет Генштаб.

Упорные бои идут в Мариуполе. Но при этом враг не проявляет активных действий в других направлениях Донбасса:

"На Донецком направлении противник активных наступательных действий не проводил".

Также отражено наступление противника в районе населенного пункта Марьинка.

Еще одно важное сообщение от Генштаба тоже касается Изюма и Мариуполя:

"Продолжается огневое поражение противника, рассредоточенного в районе населенных пунктов Изюм, Каменка, Тихоцкое, с целью недопущения его дальнейшего продвижения в направлениях населенных пунктов Славянск и Барвенково.

Отражены попытки обхода противником позиций наших войск в районах населенных пунктов Попасная и Новотошковское.

Силами 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с подразделениями других составляющих сил обороны Украины удерживается круговая оборона города-героя Мариуполя", - пишет прессслужба Генштаба.

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В статье: война с Россией
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