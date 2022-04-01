Генштаб ВСУ: Враг сосредоточился на продолжении штурма Мариуполя

Генштаб ВСУ обнародовал актуальную информацию с фронта по состоянию на 24:00 31.03.2022. Командование подтверждает информацию об упорных боях, которые ведутся около и в городе Изюм – это стратегически важная локация для обеих сторон противостояния.

"На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков, производит артиллерийские обстрелы с целью уничтожения инфраструктуры и жилых кварталов города. В районе к югу от города Изюм пытается сломить сопротивление Украинских защитников, вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций и продолжить наступление в направлении Слов'я" янск. Успеха нет", - пишет Генштаб.

Упорные бои идут в Мариуполе. Но при этом враг не проявляет активных действий в других направлениях Донбасса:

"На Донецком направлении противник активных наступательных действий не проводил".

Также отражено наступление противника в районе населенного пункта Марьинка.

Еще одно важное сообщение от Генштаба тоже касается Изюма и Мариуполя: