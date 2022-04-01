Генштаб ВСУ: Враг сосредоточился на продолжении штурма Мариуполя
На Востоке страны горячо
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Генштаб ВСУ обнародовал актуальную информацию с фронта по состоянию на 24:00 31.03.2022. Командование подтверждает информацию об упорных боях, которые ведутся около и в городе Изюм – это стратегически важная локация для обеих сторон противостояния.
"На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков, производит артиллерийские обстрелы с целью уничтожения инфраструктуры и жилых кварталов города. В районе к югу от города Изюм пытается сломить сопротивление Украинских защитников, вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций и продолжить наступление в направлении Слов'я" янск. Успеха нет", - пишет Генштаб.
Упорные бои идут в Мариуполе. Но при этом враг не проявляет активных действий в других направлениях Донбасса:
"На Донецком направлении противник активных наступательных действий не проводил".
Также отражено наступление противника в районе населенного пункта Марьинка.
Еще одно важное сообщение от Генштаба тоже касается Изюма и Мариуполя:
"Продолжается огневое поражение противника, рассредоточенного в районе населенных пунктов Изюм, Каменка, Тихоцкое, с целью недопущения его дальнейшего продвижения в направлениях населенных пунктов Славянск и Барвенково.
Отражены попытки обхода противником позиций наших войск в районах населенных пунктов Попасная и Новотошковское.
Силами 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с подразделениями других составляющих сил обороны Украины удерживается круговая оборона города-героя Мариуполя", - пишет прессслужба Генштаба.
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