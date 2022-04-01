ВСУ освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области
Это только начало
Оперативное командование Юг вечером в четверг, 31 марта, сообщило об освобождении 11 населенных пунктов, в настоящее время они полностью находятся под контролем Вооруженных Сил Украины.
«Усилиями наших защитников 60-й отдельной пехотной бригады, находящейся в группировке войск "Юг", были освобождены следующие населенные пункты на Херсонщине: Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополино, Княжевка, Краснивка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово.
Благодаря военным 60-й отдельной пехотной бригады местное население на сегодняшний день может получать гуманитарную помощь (медикаменты, продукты питания). В свою очередь, жители освобожденных территорий поддерживают и подбадривают наших защитников.
Проводя операции по освобождению данных населенных пунктов подразделение 60-й отдельной пехотной бригады обновилось «трофейной» техникой. На их счету находятся танки Т-64 (с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базе МТЛБ», говорится в сообщении Командования.
Напомним, что в четверг подразделениями Десантно-штурмовых войск ВСУ вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожской области были освобождены от российской оккупации населенные пункты Затишье, Малиновка, Веселое, Зеленая Роща и Красное. На Черниговщине ВСУ деоккупировали Лукашевку и Слободу.
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