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ВСУ освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области

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ВСУ освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области

Новина українською

Оперативное командование Юг вечером в четверг, 31 марта, сообщило об освобождении 11 населенных пунктов, в настоящее время они полностью находятся под контролем Вооруженных Сил Украины.

«Усилиями наших защитников 60-й отдельной пехотной бригады, находящейся в группировке войск "Юг", были освобождены следующие населенные пункты на Херсонщине: Нововоронцовка, Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополино, Княжевка, Краснивка, Свободное, Каменка, Пригорье, Кочубеевка, Орлово.

Благодаря военным 60-й отдельной пехотной бригады местное население на сегодняшний день может получать гуманитарную помощь (медикаменты, продукты питания). В свою очередь, жители освобожденных территорий поддерживают и подбадривают наших защитников.

Проводя операции по освобождению данных населенных пунктов подразделение 60-й отдельной пехотной бригады обновилось «трофейной» техникой. На их счету находятся танки Т-64 (с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базе МТЛБ», говорится в сообщении Командования.

Напомним, что в четверг подразделениями Десантно-штурмовых войск ВСУ вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожской области были освобождены от российской оккупации населенные пункты Затишье, Малиновка, Веселое, Зеленая Роща и Красное. На Черниговщине ВСУ деоккупировали Лукашевку и Слободу.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
01.04.2022 в 08:42
Щиро дякуємо ЗСУ , що чавить мокшанська гниду !
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0
0
can (Торонто, Львов)
01.04.2022 в 07:33
Хлопцi, низький уклiн Вам вiд Батькiвщини! Слава Героям!
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