В российском Белгороде загорелась нефтебаза
Ой, что-то идет не так
В ночь на пятницу, 1 апреля, в российском Белгороде, расположенном недалеко от Харькова, вспыхнула нефтебаза.
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пострадали два работника нефтебазы. Жители нескольких близлежащих улиц будут расселены в более безопасное место.
Напомним, недавно в Белгороде произошел масштабный взрыв на складе с боеприпасами. По официальной версии, причиной ЧП стало пренебрежение правилами безопасности. В то же время среди местного населения возникла паника из-за страха перед наступлением Украинской Армии.
Добавим также, что главной целью российских ракетных ударов стали нефтебазы в Украине. В частности, были повреждены или уничтожены нефтебазы во Львовской, Ровенской, Волынской, Киевской, Днепропетровской областях.
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