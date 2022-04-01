В российском Белгороде загорелась нефтебаза

В ночь на пятницу, 1 апреля, в российском Белгороде, расположенном недалеко от Харькова, вспыхнула нефтебаза.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пострадали два работника нефтебазы. Жители нескольких близлежащих улиц будут расселены в более безопасное место.

Напомним, недавно в Белгороде произошел масштабный взрыв на складе с боеприпасами. По официальной версии, причиной ЧП стало пренебрежение правилами безопасности. В то же время среди местного населения возникла паника из-за страха перед наступлением Украинской Армии.

Добавим также, что главной целью российских ракетных ударов стали нефтебазы в Украине. В частности, были повреждены или уничтожены нефтебазы во Львовской, Ровенской, Волынской, Киевской, Днепропетровской областях.