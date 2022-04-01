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В российском Белгороде загорелась нефтебаза

Общие новости
(2 голосов)

Ой, что-то идет не так

В российском Белгороде загорелась нефтебаза

Новина українською

В ночь на пятницу, 1 апреля, в российском Белгороде, расположенном недалеко от Харькова, вспыхнула нефтебаза.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пострадали два работника нефтебазы. Жители нескольких близлежащих улиц будут расселены в более безопасное место.

Напомним, недавно в Белгороде произошел масштабный взрыв на складе с боеприпасами. По официальной версии, причиной ЧП стало пренебрежение правилами безопасности. В то же время среди местного населения возникла паника из-за страха перед наступлением Украинской Армии.

Добавим также, что главной целью российских ракетных ударов стали нефтебазы в Украине. В частности, были повреждены или уничтожены нефтебазы во Львовской, Ровенской, Волынской, Киевской, Днепропетровской областях.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Лекарь (село Дарница)
01.04.2022 в 10:13
Добре горить! Взвейтесь кострами, синие ночи)
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0
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KadimXa (Харьков)
01.04.2022 в 09:02
А кто это сделал
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2022 в 08:23
Извините, я нечаянно...
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0
0

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