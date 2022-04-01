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Вынесли вилки, ложки и чайники – российские орки разграбили ЧАЭС и близлежащий отель

Общие новости
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Мародеры тянут столько всего, что аж руки отрываются!

Вынесли вилки, ложки и чайники – российские орки разграбили ЧАЭС и близлежащий отель

УНИАН

Новина українською

Перед тем, как 31 марта покинуть ЧАЭС, оккупанты украли с нее компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом. Также они разграбили гостиницу, расположенную рядом с АЭС. Оттуда вынесли кухонную посуду, вилки, ложки и сервизы. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Евгений Крамаренко, глава государственного агентства по вопросам управления зоной отчуждения.

После того, как часть техники покинула Чернобыль, старший среди оккупантов по фамилии Якушев с позывным "90-й" предложил составить акт.

"Он угрожал, что если этого не произойдет, то они заберут наших сотрудников в Беларусь. Фактически акт подписывался по принуждению. Затем российские солдаты начали мародерить, выносить вещи, упаковывать в технику и выезжать", – сказал Крамаренко.

Персонал ЧАЭС в это время находился на своих рабочих местах, им было запрещено выходить из диспетчерских и кабинетов. Спустя какое-то время они поняли, что стало тихо, и все-таки решились осмотреть станцию.

"Они в течение примерно часа обошли всю площадку ЧАЭС, но не выходили за территорию Чернобыльской АЭС и убедились, что кроме тех 59 человек работников нашей станции на территории ЧАЭС больше никого нет", – добавил Крамаренко.

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В статье: Чернобыль война с Россией ЧАЭС
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Источник:
suspilne.media

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2022 в 08:38
Чайники? Им что, самоваров не хватает?...
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