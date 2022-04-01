Для нашего продвижения в ЕС? Президент Европейского парламента едет в столицу Украины
Уважаемая, скажите "Укрзалізниця"
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Европейского парламента Роберта Метсола едет в Киев, она уже находится в Украине. Соответствующую фотографию на фоне поезда "Укрзалізниці" Метсола разместила на своей странице в Твиттере. Также она подписала публикацию:
"На пути в Киев".
On my way to Kyiv ????????— Roberta Metsola (@EP_President) March 31, 2022
На шляху до Києва ???????? #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ
По информации европейской прессы, этот визит должен усилить позицию украинской заявки на получение статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Напомним, 1 марта Европейский парламент чуть ли не единогласно утвердил резолюцию, рекомендующую государствам-членам ЕС начать работу над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление.
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