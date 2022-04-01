Для нашего продвижения в ЕС? Президент Европейского парламента едет в столицу Украины

Президент Европейского парламента Роберта Метсола едет в Киев, она уже находится в Украине. Соответствующую фотографию на фоне поезда "Укрзалізниці" Метсола разместила на своей странице в Твиттере. Также она подписала публикацию:

"На пути в Киев".

On my way to Kyiv ????????



На шляху до Києва ???????? #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ — Roberta Metsola (@EP_President) March 31, 2022

По информации европейской прессы, этот визит должен усилить позицию украинской заявки на получение статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Напомним, 1 марта Европейский парламент чуть ли не единогласно утвердил резолюцию, рекомендующую государствам-членам ЕС начать работу над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление.