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Для нашего продвижения в ЕС? Президент Европейского парламента едет в столицу Украины

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Уважаемая, скажите "Укрзалізниця"

Для нашего продвижения в ЕС? Президент Европейского парламента едет в столицу Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Европейского парламента Роберта Метсола едет в Киев, она уже находится в Украине. Соответствующую фотографию на фоне поезда "Укрзалізниці" Метсола разместила на своей странице в Твиттере. Также она подписала публикацию:

"На пути в Киев".

По информации европейской прессы, этот визит должен усилить позицию украинской заявки на получение статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. Напомним, 1 марта Европейский парламент чуть ли не единогласно утвердил резолюцию, рекомендующую государствам-членам ЕС начать работу над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление.

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В статье: война с Россией Европейский союз Роберта Метсола
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