УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Увеличилось количество жертв после расчистки завалов Николаевской ОГА
В тренде

Увеличилось количество жертв после расчистки завалов Николаевской ОГА

Общие новости
(1 голосов)

Ужасы войны

Увеличилось количество жертв после расчистки завалов Николаевской ОГА

Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Новина українською

Утром 29 марта Глава Николаевской ОГА Виталий Ким опубликовал ужасные кадры на своем Telegram-канале. В здание, в котором он работает, попала вражеская ракета – на месте попадания и взрыва образовалась огромная дыра. В тот же день спасатели достали из-под завалов тела 7 человек.

По состоянию на 07:00 по киевскому времени 1 апреля в результате попадания вражеской ракеты в здание Николаевской областной государственной администрации и ее разрушения погибло 24 человека.

Из-под завалов спасатели достали 23 тела погибших, 1 человек скончался в больнице. Работы продолжаются круглосуточно.

Читайте такжеПопали в кабинет Кима. В Николаеве орки разрушили ОГА, из Крыма в город уже вылетела авиация рф

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...