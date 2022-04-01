Увеличилось количество жертв после расчистки завалов Николаевской ОГА

Утром 29 марта Глава Николаевской ОГА Виталий Ким опубликовал ужасные кадры на своем Telegram-канале. В здание, в котором он работает, попала вражеская ракета – на месте попадания и взрыва образовалась огромная дыра. В тот же день спасатели достали из-под завалов тела 7 человек.

По состоянию на 07:00 по киевскому времени 1 апреля в результате попадания вражеской ракеты в здание Николаевской областной государственной администрации и ее разрушения погибло 24 человека.

Из-под завалов спасатели достали 23 тела погибших, 1 человек скончался в больнице. Работы продолжаются круглосуточно.