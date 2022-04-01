Мирон Маркевич призвал ведущих тренеров мира помочь Украине

Знаменитый украинский тренер Мирон Маркевич обратился к другим известным специалистам с просьбой помочь Украине в борьбе против российской агрессии.

"Слава Украине! Я, Мирон Маркевич, заслуженный тренер Украины. Работал с командами "Металлист", был главным тренером сборной Украины и "Днепра", который в 2015 году играл в финале Лиги Европы. У нас уже 8-й год идет война, но в феврале этого года наша жизнь полностью изменилась, поскольку началось полномасштабное наступление российской федерации.

Самое страшное, что гибнут многие наши люди, и, особенно, наше будущее – дети. Уже погибли около 200 детей. Только посмотрите на Мариуполь: 90 процентов города уже нет... Я бы хотел обратиться к моим бывшим коллегам, соперникам на футбольном поле, с которыми мне приходилось играть: "Наполи", "Аякс"...

Я помню 2015 год, после финала Лиги Европы, когда я был на семинаре в штаб-квартире УЕФА, и имел возможность встретиться с вами: Аллегри, Фергюсон, Клопп, Венгер и многие другие тренеры. Я призываю вас помочь нам, потому что вы люди очень известные в мире. Хочется услышать от вас слова поддержки и помощи.

Решили создать фонд "Рух за будущее", чтобы помочь нашим детям, многих из которых покалечили. Хотим вас услышать и чтобы вы нам помогли", - сказал Маркевич YouTube-каналу "Рух".