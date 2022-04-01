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Россияне покидают Киевскую область на угнанных гражданских авто - Генштаб

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Продолжают мародерить

Россияне покидают Киевскую область на угнанных гражданских авто - Генштаб

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный штаб ВСУ в своем утренней сводке от 1 апреля сообщает о том, что российские оккупационные войска продолжают частичный отвод подразделений с севера Киевской области в сторону государственной границы с Беларусью.

«Фиксируется движение смешанных колонн техники разного количества. В составе колонн также гражданские транспортные средства (грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), которые были угнаны российскими захватчиками во время временного занятия территорий. Кроме того, противник производит вывоз имущества, которое было награблено», сообщает Генштаб.

Также известно, что на временно занятых территориях враг ограничивает движение гражданского населения, использует дома и квартиры местных жителей для размещения личного состава, удерживая в заложниках местных жителей и активистов. Продолжается мародерство и насилие в отношении граждан Украины.

В отдельных районах временно занятых врагом, оккупанты пытаются заставить предпринимателей переходить на расчет за товары и услуги в российских рублях, сообщает Генштаб.

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В статье: война с Россией
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