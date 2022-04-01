Оккупанты полностью вышли из Броварского района Киевской области

Российская армия вышла из Броварской район Киевской области. Об этом во время телемарафона сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко.

«Действительно российские оккупанты покинули весь Броварской район. На сегодняшний день будет производиться определенная зачистка Вооруженными Силами Украины», - рассказал он.

По его словам, в Броварах блокпосты не разбирают и готовы к обороне. При этом многие жители вернулись в город.

Также журналист Богдан Аминов сообщил об освобождении пгт. Иванков в 80 км от Киева. Посёлок был под оккупацией с первых дней войны. Долгое время там не было мобильной связи и интернета. Впрочем, официального подтверждения этой информации еще не было.

Заметим, что в своей утренней сводке Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с севера Киевской области в сторону государственной границы с Беларусью фиксируется движение смешанных колонн техники. В составе колонн также гражданские транспортные средства (грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), которые были угнаны российскими захватчиками во время временного занятия территорий.