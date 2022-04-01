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Глава Днепропетровского облсовета сообщил о ракетном ударе по одной из территориальных громад

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К счастью, без жертв

Глава Днепропетровского облсовета сообщил о ракетном ударе по одной из территориальных громад

Днепропетровская ОГА

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Глава Днепропетровского областного совета и заместитель руководителя военной администрации области Николай Лукашук в своем утреннем обращении к населению региона подтвердил вражеский удар по Синельниковскому району.

"10:05. Тридцать седьмой день полномасштабной войны. Неспокойная ночь на Днепропетровщине. Вчера под вечер враг с воздуха атаковал Синельниковский район. К счастью, обошлось без жертв. Но существуют существенные разрушения объектов инфраструктуры. Вооруженные силы Украины продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области".

"В настоящее время, по данным Оперативного командования "Юг", также освобождены Малая Шестерня, Новогригоровка, Тополино, Княжевка, Красновка, Свободное, Каменка, Пригорье. С каждым днем ​​расстояние между вражескими войсками и границами области со стороны Криворожского и Никопольского районов увеличивается. В целом, ситуация по всем направлениям полностью контролируется украинскими защитниками. Мирного нам всем дня".

Читайте такжеВСУ освободили 11 населенных пунктов в Херсонской области

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В статье: война с Россией Николай Лукашук
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Источник:
facebook.com/MVLukashuk

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