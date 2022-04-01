ВСУ отчитались об уничтоженной вражеской технике в Запорожской области

За прошедшие сутки (31 марта) украинские защитники в Запорожской области уничтожили более десяти единиц техники российской армии. Что касается живой силы врага, то были убиты 32 оккупанты, 38 ранены.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация. Отмечается, что ситуация вокруг города и области остается напряженной, но контролируемой.

Также детализируется информация об уничтоженной технике: два бронетранспортера и столько же танков, семь вражеских автомобилей и две реактивные системы залпового огня "Град".

Известно, что в регионе оккупанты проводят попытки продвижения в направлениях населенных пунктов Гуляйполе, Запорожье, Каменское, но успеха не имеют. Также российские войска производят артиллерийские обстрелы местной инфраструктуры и дорог в Орехове и нескольких других населенных пунктах Пологовского района.

Ранее Оперативное командование Юг сообщило об освобождении 11 населенных пунктов.