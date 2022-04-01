Орки выпускают жителей Мелитополя только в Крым, также с полуострова в город тянут свой "Интернет"
российский терроризм
Ivan Fedorov
В оккупированном рф Мелитополе все еще остается около 70-75 тысяч человек, люди хотят эвакуироваться из города, однако оккупанты свободно выпускают их исключительно в Крым. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.
"Ситуация в городе довольно тяжелая, это геноцид. Когда рашисты не смогли получить поддержку граждан, они приняли для себя решение делать как можно хуже для наших граждан. Им нужны заложники. Всех их отпускают только в Крым. Туда можно доехать без проблем, но наши люди не хотят ехать в Крым. Они хотят ехать в Украину".
Также Федоров сообщил, что "орки" хотели возобновить учебный процесс с 4 апреля. Местные учителя отказываются сотрудничать с оккупантами – по состоянию на 31 марта директора всех школ города написали заявления на увольнение.
Помимо этого, в Мелитополь россияне проводят из Крыма свою линию Интернета. Оккупанты подводят в город свое оптоволокно из Крыма, чтобы полностью заблокировать выход в Сеть, ведь в рф – не Интернет, а свой, урезанный аналог.
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