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Глава Черниговской ОГА: Враг уходит из региона, но для чего он это делает – одному ему известно

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Пути орков неисповедимы

Глава Черниговской ОГА: Враг уходит из региона, но для чего он это делает – одному ему известно

Вячеслав Чаус

Новина українською

Российские оккупанты покидают Черниговскую область – об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем свежем обращении.

"Доброе утро, Черниговщина! Спасибо за новый день Богу и Вооруженным Силам Украины! Сегодня – очередной день, много работы. Враг, благодаря нашим Вооруженным силам, уходит из Черниговщины, но для чего он это действительно делает, одному ему известно. Но я надеюсь, что он уходит навсегда. Даже если уходит, для перегруппировки и возвращения, то мы будем ждать с двойным "радушием".

"Соответственно, сейчас все громады работают над восстановлением жизнедеятельности. Наши Вооруженные Силы занимаются разминированием населенных пунктов там, где стоял враг и зачисткой от москальской нечисти. Я хочу обратиться ко всем жителям Черниговской области, возможны авиационные и ракетные удары по области. Этого никто не отменял. Враг может действовать любым образом и так тоже. То есть, они долетают сегодня до нас и достреливают".

"Поэтому у меня большая просьба: при наличии сигнала тревоги находиться в объектах укрытия. Нам еще рано расслабляться. У нас еще много работы, у нас все еще война, враг находится на нашей земле, на Черниговской, на украинской. Все знают кто и что должен делать. Все к работе. Еще раз благодарю волонтеров за то, что вы так круты, за вашу фантастическую работу и за ваш вклад в нашу победу. Верю в Бога и в Вооруженные Силы Украины! К работе! К победе! "

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В статье: война с Россией Вячеслав Чаус
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Источник:
t.me/chernigivskaODA

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