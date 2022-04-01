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"Удар" по Белгороду: пожар гасят вертолеты, очереди за горючим, в Курске - повышенная готовность

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Россияне, сеявшие войну в Украине, хотя бы частично почувствовали это на собственной шкуре

"Удар" по Белгороду: пожар гасят вертолеты, очереди за горючим, в Курске - повышенная готовность

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главным событием с утра первого апреля стал масштабный пожар на нефтебазе в российском Белгороде. Как сообщалось, местные власти утверждают, что пожар возник из-за ракетного удара двух украинских вертолетов.

Позже российские пропагандистские СМИ заявили о пулеметном обстреле нескольких зданий в Белгороде.

По состоянию на 12:00 пожар еще тушат. На видео, опубликованных с места событий, заметно, что в ликвидации задействованы вертолеты. Ранее сообщалось, что вспыхнули восемь резервуаров, при этом была угроза перекидывания огня на другие резервуары.

Между тем, из-за удара по нефтебазе в Белгороде возникла паника – местные жители бросились за горючими на местные заправочные станции. Также есть свидетельство, что некоторые вообще собрались уехать из города в "более безопасные места".

Губернатор соседней Курской области Роман Старовойт распорядился перевести все силовые службы в режим повышенной готовности.

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В статье: война с Россией
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