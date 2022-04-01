В Запорожье вводят усиленный комендантский час
Он завершится утром 4 апреля
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В городе Запорожье вводят усиленный комендантский час. Он начнет действовать в 20:00 по киевскому времени 2 апреля, а завершится в 05:00 в понедельник 4 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной государственной администрации.
Жителей просят не выходить на улицы и не посещать общественные места во время комендантского часа. Исключение представляют владельцы специальных пропусков и удостоверений личности.
"Оборона Запорожского края продолжается! Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Такие меры вынуждены и направлены на безопасность жителей региона".
Отметим, что в Запорожье ожидают рекордное количество мариупольцев, около двух тысяч человек. К 42 автобусам, сопровождаемым машинами Красного креста и ГСЧС, присоединилось много частного транспорта, как сообщает Мариупольский городской совет.
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