В Запорожье вводят усиленный комендантский час

В городе Запорожье вводят усиленный комендантский час. Он начнет действовать в 20:00 по киевскому времени 2 апреля, а завершится в 05:00 в понедельник 4 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной государственной администрации.

Жителей просят не выходить на улицы и не посещать общественные места во время комендантского часа. Исключение представляют владельцы специальных пропусков и удостоверений личности.

"Оборона Запорожского края продолжается! Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям. Такие меры вынуждены и направлены на безопасность жителей региона".

Отметим, что в Запорожье ожидают рекордное количество мариупольцев, около двух тысяч человек. К 42 автобусам, сопровождаемым машинами Красного креста и ГСЧС, присоединилось много частного транспорта, как сообщает Мариупольский городской совет.