Скоро будет 18 тысяч. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян по состоянию на 1 апреля
Техники уже около четырех с половиной тысяч
Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии с момента полномасштабного вторжения по утро 1 апреля.
Число уничтоженного личного состава увеличилось на 200 человек – общее составляет 17700 вражеских солдат.
За сутки ВСУ уничтожили 11 танков, всего россияне потеряли 625. Количество уничтоженных боевых бронированных машин достигло 1751 единицы (+16 за сутки).
Кроме того, россияне в войне с Украиной потеряли:
- артиллерийских систем - 316 ед (+5 за сутки),
- РСЗО - 96 ед (без изменений),
- средства ПВО - 54 ед (без изменений),
- самолетов – 143 ед (+8 по сравнению с 31 марта),
- вертолетов – 131 ед (без изменений)
- автомобильной техники - 1220 ед (+19),
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 (+2 за сутки)
- Специальная техника – 24,
- Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Генштаб напоминает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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