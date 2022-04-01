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Скоро будет 18 тысяч. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян по состоянию на 1 апреля

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Техники уже около четырех с половиной тысяч

Скоро будет 18 тысяч. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян по состоянию на 1 апреля

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии с момента полномасштабного вторжения по утро 1 апреля.

Число уничтоженного личного состава увеличилось на 200 человек – общее составляет 17700 вражеских солдат.

За сутки ВСУ уничтожили 11 танков, всего россияне потеряли 625. Количество уничтоженных боевых бронированных машин достигло 1751 единицы (+16 за сутки).

Кроме того, россияне в войне с Украиной потеряли:

  • артиллерийских систем - 316 ед (+5 за сутки),
  • РСЗО - 96 ед (без изменений),
  • средства ПВО - 54 ед (без изменений),
  • самолетов – 143 ед (+8 по сравнению с 31 марта),
  • вертолетов – 131 ед (без изменений)
  • автомобильной техники - 1220 ед (+19),
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 (+2 за сутки)
  • Специальная техника – 24,
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Генштаб напоминает, что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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В статье: война с Россией
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