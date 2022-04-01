Экс-игрок Торпедо: Если бы я остался в россии, в Украине меня бы не поняли

Украинский полузащитник Андрей Кравчук в начале марта покинул "Торпедо" после вторжения рф в Украину. Сейчас футболист тренируется с "Манчестер Сити". Украинец высказался о войне.

"Уход из "Торпедо" был единственным решением. Я чувствовал себя очень неудобно, в Украине меня бы не поняли, если бы я остался. Не могу поверить в происходящее. ХХІ век, центр Европы. Трудно подобрать слова. Позвонила мама, сказала: "Россия нас бомбит". Это был шок. Я был уничтожен внутри. Я состою в группах и всегда получаю сообщения с оповещениями о бомбежках. Каждый раз, когда приходят эти предупреждения, я волнуюсь. Мне приходится думать только, что моя семья может умереть.

Я разговариваю со своим братом каждый день, — добавил он. Каждый день я говорю ему, как горжусь им за то, что он защищает не только нашу семью, но и всю страну и украинский народ. Он остается и борется. Сейчас моя семья в безопасности, но моя мама только что сказала мне, что все еще слышит взрывы бомб. Я очень беспокоюсь.

Также Кравчук поблагодарил "Ман Сити" и Александра Зинченко за то, что предоставили ему возможность тренироваться.

"Я давно не видел Алекса, но он всегда помогал мне, даже когда мы вместе играли в "Шахтере". Я действительно счастлив быть здесь с ним", - подытожил Кравчук.

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