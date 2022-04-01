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Оккупанты уничтожают собственную боевую технику и выдают ее за "подбитую украинскую"

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Гении!

Оккупанты уничтожают собственную боевую технику и выдают ее за "подбитую украинскую"

СБУ

Новина українською

На новых перехватах Службы безопасности Украины слышно, как российский командир ставит подчиненному задачу: сделать фото- и видеофиксацию "уничтоженных минометов". Орки пользуются сходством с нашей техникой, но даже в спокойных условиях путинские воины не могут уничтожить собственную гаубицу ни из гранатомета, ни взрывчаткой.

"Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровища, бинтов и всей х*йни... Давайте побыстрее!" – недовольно говорит командир.

24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.

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В статье: СБУ война с Россией
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