Оккупанты уничтожают собственную боевую технику и выдают ее за "подбитую украинскую"
Гении!
СБУ
На новых перехватах Службы безопасности Украины слышно, как российский командир ставит подчиненному задачу: сделать фото- и видеофиксацию "уничтоженных минометов". Орки пользуются сходством с нашей техникой, но даже в спокойных условиях путинские воины не могут уничтожить собственную гаубицу ни из гранатомета, ни взрывчаткой.
"Я уже об этом всем доложил. Теперь ждут фотографий, пушек, минометов, пулеметов, кровища, бинтов и всей х*йни... Давайте побыстрее!" – недовольно говорит командир.
24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.
Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.
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