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ВСУ возобновили контроль над почти 30 населенными пунктами в Киевской и Черниговской областях

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Погнали врага

ВСУ возобновили контроль над почти 30 населенными пунктами в Киевской и Черниговской областях

Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в дневной сводке от 1 апреля сообщает о возобновлении контроля над рядом населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях.

"На Полесском направлении противник наступательных действий не производил. Основные усилия оккупантов направляются на ведение обороны занятых ранее рубежей, перегруппировку и отвод войск на территорию республики Беларусь для восстановления боеспособности. Для обеспечения отхода своих подразделений противник производит минирование местности и объектов инфраструктуры, применяет артиллерию.

Подразделениями Вооруженных Сил Украины восстановлен контроль над населенными пунктами Демидов, Дымер, Литвиновка, Гавриловка, Козаровичи, Жовтневое, Глубовка, Ясногородка, Талакунь, Сухолучье, Липовка, Гавронщина, Маковище, Николаевка, Хмельная.

На Сиверском направлении противник продолжает блокировку города Чернигова. В то же время наблюдается перемещение войск Центрального военного округа в районы, находящиеся на малом расстоянии от государственной границы Украины.

После ухода противника подразделениями Вооруженных Сил Украины взяты под контроль населенные пункты Рудня, Шевченково, Бобрик, Старая Басань, Новая Басань, Макеевка, Погребы, Бажановка, Владимировка, Шняковка, Сальное, Софиевка, Гавриловка", говорится в сводке.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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leoniddnipro (Днепропетровск)
01.04.2022 в 14:00
ЗСУ-Слава!!!
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