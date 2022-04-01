Орки используют украинских детей в качестве живого щита при перемещении колонн техники
Монстры будут гореть в аду
ГУР
Фиксируются нередкие случаи, когда оккупационные войска используют украинских детей в качестве живого щита для военной техники. По сообщениям местных жителей в селе Новый Быков (Черниговская область), российские солдаты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Цель этих действий – страховка колонны военной техники на марше.
Также оккупанты используют детей в качестве заложников – в качестве гарантии, что местное население не будет выдавать координаты перемещения врага украинским защитникам. Случаи использования детей в качестве прикрытия отмечаются в Сумской, Киевской, Черниговской, Запорожской областях.
Случаи бесчеловечного обращения с детьми фиксируются украинской стороной и международными институтами. Информация о каждом из них будет передана в международные уголовные суды. Оккупанты обязательно понесут ответственность за каждое совершенное военное преступление.
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