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Орки используют украинских детей в качестве живого щита при перемещении колонн техники

Общие новости
(1 голосов)

Монстры будут гореть в аду

Орки используют украинских детей в качестве живого щита при перемещении колонн техники

ГУР

Новина українською

Фиксируются нередкие случаи, когда оккупационные войска используют украинских детей в качестве живого щита для военной техники. По сообщениям местных жителей в селе Новый Быков (Черниговская область), российские солдаты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Цель этих действий – страховка колонны военной техники на марше.

Также оккупанты используют детей в качестве заложников – в качестве гарантии, что местное население не будет выдавать координаты перемещения врага украинским защитникам. Случаи использования детей в качестве прикрытия отмечаются в Сумской, Киевской, Черниговской, Запорожской областях.

Случаи бесчеловечного обращения с детьми фиксируются украинской стороной и международными институтами. Информация о каждом из них будет передана в международные уголовные суды. Оккупанты обязательно понесут ответственность за каждое совершенное военное преступление.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.04.2022 в 14:00
мрази!
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