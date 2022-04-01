Арестович: Противник никак не может начать наступление по окружению наших войск в зоне ООС

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович продолжает держать украинский народ в курсе происходящего на фронте.

"Противник никак не может начать наступательную операцию по окружению наших войск в зоне ООС. Пока только производятся ракетные и артиллерийские удары, что может свидетельствовать о неполной готовности действовать на земле. Наш прогноз осторожно оптимистический, хотя там еще могут быть тяжелые бои".

"До сих пор героически держится Мариуполь, командование предоставляет определенную помощь, про которую еще рано говорить, но про Мариуполь помнят и помогают так, как могут в этой сложной непростой ситуации".

"На киевском направлении противник совершает частичную ротацию с отведением войск и потенциальной переброской их в зону ООС, но ему не полностью удается удержать заслонами те районы местности для обеспечения этой ротации, так как наши войска гонят их".

"Как на северо-западе, так и на северо-востоке противника отбивают дальше от Киева, делая практически невозможным повторный штурм столицы".

"Точно так же ВСУ совершают контратаки на Харьковском направлении и продолжаются тактические действия на Херсонском направлении. В целом ситуация для нас оптимистичная, в соотношении 55/45".

"В то же время противник продолжает бить с воздуха по нашим объектам критической инфраструктуры и военной промышленности. И, к сожалению, продолжает уничтожать жилые кварталы в Мариуполе, Харькове и Чернигове. Оккупанты пытаются превратить Чернигов во второй Мариуполь, но я думаю, что мы справимся. С Черниговом сохраняется сухопутная связь, приходит военная и гуманитарная помощь, жители имеют возможность покинуть город".

"Отдельную благодарность хотелось бы выразить работникам "Укрзалізниці". Некоторые из них погибли, выполняя свои обязанности по эвакуации людей. Низкий поклон и вечная память".