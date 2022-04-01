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CNN: США вряд ли согласятся на предложение Украины по гарантиям безопасности

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(1 голосов)

Снова опасения

CNN: США вряд ли согласятся на предложение Украины по гарантиям безопасности

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ряд официальных лиц США и Запада скептически относятся к потенциальным гарантиям безопасности, которые Украина хочет получит в взамен на провозглашение нейтрального статуса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Некоторые официальные лица США были удивлены заявлением Украины после переговоров в Стамбуле о том, что западные гарантии безопасности могут быть частью переговоров. Теория о том, что россия не напала бы на Украину, если бы у нее были западные гарантии безопасности, кажется, по-прежнему представляет собой больший риск, чем готовы принять на себя США и их союзники, указывает CNN.

"Мы постоянно обсуждаем с украинцами способы обеспечения их суверенитета и безопасности. Но в настоящее время я не могу говорить о каких-либо конкретных гарантиях безопасности", - заявила директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд.

В свою очередь британский вице-премьер Доминик Рааб подчеркнул, что Украина не является членом НАТО, а западные страны «не собираются вовлекать россию в прямую военную конфронтацию».

Напомним, по итогам стамбульских переговоров стало известно, Украина готова отказаться от курса в НАТО в обмен на гарантии безопасности от ряда стран, а именно членов Совбеза ООН и региональных лидеров. Как известно, одной из причин нападения на Украину россия назвала угрозу со стороны Североатлантического Альянса.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УНІАН

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Комментарии (3)
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armik (Киев)
01.04.2022 в 16:54
Сша, британия, франция против капитуляции и готовы помочь оружием, в том числе наступательным.Зебилы совсем охренели в степени своего предательства.
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0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.04.2022 в 15:46
а как жар чужими руками загребать - первые...
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+1
-3
Alex-696 (Немирів)
01.04.2022 в 16:51
Факти?
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0
-1

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