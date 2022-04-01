В Минобороны Украины прокомментировали "удар" по нефтебазе в Белгороде
Не подтверждаем, но и не опровергаем
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Министерство обороны Украины не подтвердило, но и не опровергло информацию о причастности Украины к пожару на нефтебазе в Белгороде.
"По состоянию на сегодняшний день Украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины. И это вовсе не означает, что Украина должна нести ответственность за все просчеты, за все катастрофы и происходящие на территории россии. Мы не впервые видим такие обвинения. Поэтому я не буду ни подтверждать эту информацию, ни опровергать", – сказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.
Напомним, ранним утром 1 апреля в российском Белгороде загорелась нефтебаза. Местные власти заявили о том, что пожар возник вследствие ударов украинских вертолетов. В сети распространялось видео, на котором заметно подлет вертолетов к базе и удар ракетами. Добавим, что в результате пожара в городе возникла паника.
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