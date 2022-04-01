УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Верховная Рада признала россию государством-террористом и запретила символику вторжения
В тренде

Верховная Рада признала россию государством-террористом и запретила символику вторжения

Общие новости
(1 голосов)

Символы Z и V отныне под запретом

Верховная Рада признала россию государством-террористом и запретила символику вторжения

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В пятницу, 1 апреля состоялось очередное заседание Верховной Рады Украины, на котором был принят ряд законов. В частности, украинский парламент официально признал россию государством-террористом. За законопроект 7214 проголосовали 311 парламентариев.

Соавтор законопроекта, председатель Комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев рассказал, что украинское законодательство дополняется новыми терминами "государство-террорист" и "символика военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину".

Буквы Z, V признаются символикой военного вторжения России в Украину, если их использование соответствует установленным настоящим законом признакам.

Кроме того, Россия признается государством-террористом, которое осуществляет:

  • геноцид украинского народа,
  • физическое уничтожение,
  • массовые убийства граждан Украины,
  • совершение международных преступлений против гражданского населения,
  • использование запрещенных методов войны,
  • разрушение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры,
  • создание искусственных гуманитарных катастроф в регионах Украины.

"Запрещается какая-либо пропаганда российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны россии как государства-террориста, в том числе использование символики вторжения", - цитирует Никиту Потураева 24-й канал.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
24 канал

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...