Верховная Рада признала россию государством-террористом и запретила символику вторжения

В пятницу, 1 апреля состоялось очередное заседание Верховной Рады Украины, на котором был принят ряд законов. В частности, украинский парламент официально признал россию государством-террористом. За законопроект 7214 проголосовали 311 парламентариев.

Соавтор законопроекта, председатель Комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев рассказал, что украинское законодательство дополняется новыми терминами "государство-террорист" и "символика военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину".

Буквы Z, V признаются символикой военного вторжения России в Украину, если их использование соответствует установленным настоящим законом признакам.

Кроме того, Россия признается государством-террористом, которое осуществляет:

геноцид украинского народа,

физическое уничтожение,

массовые убийства граждан Украины,

совершение международных преступлений против гражданского населения,

использование запрещенных методов войны,

разрушение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры,

создание искусственных гуманитарных катастроф в регионах Украины.

"Запрещается какая-либо пропаганда российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны россии как государства-террориста, в том числе использование символики вторжения", - цитирует Никиту Потураева 24-й канал.