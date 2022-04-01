Верховная Рада признала россию государством-террористом и запретила символику вторжения
Символы Z и V отныне под запретом
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 1 апреля состоялось очередное заседание Верховной Рады Украины, на котором был принят ряд законов. В частности, украинский парламент официально признал россию государством-террористом. За законопроект 7214 проголосовали 311 парламентариев.
Соавтор законопроекта, председатель Комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев рассказал, что украинское законодательство дополняется новыми терминами "государство-террорист" и "символика военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину".
Буквы Z, V признаются символикой военного вторжения России в Украину, если их использование соответствует установленным настоящим законом признакам.
Кроме того, Россия признается государством-террористом, которое осуществляет:
- геноцид украинского народа,
- физическое уничтожение,
- массовые убийства граждан Украины,
- совершение международных преступлений против гражданского населения,
- использование запрещенных методов войны,
- разрушение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры,
- создание искусственных гуманитарных катастроф в регионах Украины.
"Запрещается какая-либо пропаганда российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны россии как государства-террориста, в том числе использование символики вторжения", - цитирует Никиту Потураева 24-й канал.
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