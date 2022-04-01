ВСУ сбили российский вертолет Ми-28 - ВИДЕО

В сети появилось видео, как украинские военные на востоке страны сбивают вертолет Ми-28 «Ночной охотник» российской армии.

На видео зафиксирована работа в паре двух вертолетов – Ми-28 и Ка-52. Однако после маневра в Ми-28 попадает ракета из переносного зенитно-ракетного комплекса. В результате попадания у вертолета отвалился хвост и он упал.

Ми-28 – российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения в условиях активного огневого противодействия танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника (из открытых источников). Стоимость одного – 15-16 млн долларов.

Добавим, что по данным Генштаба ВСУ, россияне в войне с Украиной потеряли 131 вертолет (по состоянию на утро 1-го апреля).