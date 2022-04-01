В Донецке умер известный российский пропагандист
Вел активную антиукраинскую деятельность.
Сегодня стало известно о смерти в Донецке журналиста Андрея Бабицкого.
Бабицкий долгое время работал в Украине на Радио Свобода, но в 2014 году поддержал оккупацию Крыма и бежал из Украины.
Позже всплыл в Донецке, где начал активную пропагандистскую деятельность.
В частности, работал на специально созданном для попаганды портале Украина.ру и ряда других российских СМИ.
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Комментарии (4)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
01.04.2022 в 19:53
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Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2022 в 19:50
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aleks68
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Лекарь (село Дарница)
01.04.2022 в 18:35
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