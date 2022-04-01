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В Донецке умер известный российский пропагандист

Общие новости
(4 голосов)

Вел активную антиукраинскую деятельность.

В Донецке умер известный российский пропагандист

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня стало известно о смерти в Донецке журналиста Андрея Бабицкого.

Бабицкий долгое время работал в Украине на Радио Свобода, но в 2014 году поддержал оккупацию Крыма и бежал из Украины.

Позже всплыл в Донецке, где начал активную пропагандистскую деятельность.

В частности, работал на специально созданном для попаганды портале Украина.ру и ряда других российских СМИ.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
01.04.2022 в 19:53
Про таких кажуть не "помер", а "здох".
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.04.2022 в 19:50
россияне не умирают а подыхают.
Ответить
0
0
aleks68
01.04.2022 в 17:56
да и х... с ним.пусть горит в аду падаль
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+7
0
Лекарь (село Дарница)
01.04.2022 в 18:35
Повністю підтримую.
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+5
0

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