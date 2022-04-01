В Донецке умер известный российский пропагандист

Сегодня стало известно о смерти в Донецке журналиста Андрея Бабицкого.

Бабицкий долгое время работал в Украине на Радио Свобода, но в 2014 году поддержал оккупацию Крыма и бежал из Украины.

Позже всплыл в Донецке, где начал активную пропагандистскую деятельность.

В частности, работал на специально созданном для попаганды портале Украина.ру и ряда других российских СМИ.