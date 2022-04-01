В Новой Каховке оккупанты установили марионеточную власть
Это временно
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В оккупированной Новой Каховке оккупанты установили свою марионеточную власть. Об этом говорится в сообщении на официальной странице каховской территориальной общины в фейсбуке.
"Сегодня, первого апреля, в помещение Каховского горисполкома вошло несколько десятков вооруженных военных российской федерации вместе с некоторыми местными жителями.
Всех работников горисполкома, которые в то время были на рабочих местах, собрали в зале заседаний, отобрали мобильные телефоны и сообщили, что городские власти, которые сейчас организуют всю работу в общине, не справляются со своими обязанностями. Военными рф сообщено, что с сегодняшнего дня руководить городом будет Филипчук Павел, руководитель полиции Буховец Олег, руководитель КИУ "Водоканал" Гаврилюк Олег.
Работникам горисполкома, которые были в помещении, было предложено сотрудничать с вышеуказанными лицами, в противном случае все будут уволены.
Руководство Каховской городской территориальной общины отказалось от предложенного предложения...", - говорится в сообщении.
Напомним, что Новая Каховка, как и некоторые другие населенные пункты Херсонской области, с первых дней вторжения россии находятся под оккупацией. Враг пытался сделать в Херсоне псевдореспублику "ХРН", но благодаря народному сопротивлению украинцев потерпел неудачу.
Добавим, что ВРУ приняла закон об уголовной ответственности для чиновников и простых граждан, кто будет сотрудничать с оккупантами.
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