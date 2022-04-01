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Мародеры везли домой детские игрушки и сковородки из Украины, но не доехали

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Это не люди.

Мародеры везли домой детские игрушки и сковородки из Украины, но не доехали

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Уже давно стало понятно, что российские солдаты ехали в Украину с целью исключительно мародерить, насиловать и убивать.

Если кто-то и верил грустным историям про учение и "нас обманули", то сейчас сомнений уже нет никаких.

Орки, которых вывезли из каких-то забытых сел, на радостях хватают все - удочки, сковородки, детские игрушки и даже купоны (КУПОНЫ!).

Вот только наши воины тоже не спят.

Очередная консервная банка с мародерскими сардинами была успешно обезврежена, а военные продемонстрировали, что везли "вызволители".

События происходили в селе Новая Басань, Черниговской области.

Рашисты как раз пытались сбежать на границу, но не добежали.

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В статье: война с Россией
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