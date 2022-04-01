Мародеры везли домой детские игрушки и сковородки из Украины, но не доехали
Это не люди.
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Уже давно стало понятно, что российские солдаты ехали в Украину с целью исключительно мародерить, насиловать и убивать.
Если кто-то и верил грустным историям про учение и "нас обманули", то сейчас сомнений уже нет никаких.
Орки, которых вывезли из каких-то забытых сел, на радостях хватают все - удочки, сковородки, детские игрушки и даже купоны (КУПОНЫ!).
Вот только наши воины тоже не спят.
Очередная консервная банка с мародерскими сардинами была успешно обезврежена, а военные продемонстрировали, что везли "вызволители".
События происходили в селе Новая Басань, Черниговской области.
Рашисты как раз пытались сбежать на границу, но не добежали.
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