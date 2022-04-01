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Возможность подзаработать. ВРУ приняла закон о денежной награде за российскую боевую технику

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Главное, чтобы она была исправна

Возможность подзаработать. ВРУ приняла закон о денежной награде за российскую боевую технику

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

В пятницу, первого апреля, ВРУ приняла ряд законов, среди которых закон о материальном вознаграждении за передачу ВСУ пригодной для использования боевой техники российских захватчиков.

Вознаграждение предполагается как для военных российской федерации, так и для граждан Украины в следующих размерах:

  • боевой самолет (истребительная и штурмовая авиация) – 1 000 000$;
  • боевой вертолет – 500 000$;
  • реактивная система залпового огня – 25 000 - 35 000 $;
  • танк, наземная артиллерия (самоходная) – 100 000$;
  • боевая машина пехоты (десанта), бронетранспортер, бронированная разведывательно-дозорная машина – 50 000$;
  • военный автомобиль (грузовой, специализированный), военный тягач, военная инженерная машина: разведки, разминирования, минного заграждения, мостоукладывания, разграждения, для прокладки путей, для осуществления землеройных работ, для преодоления водных препятствий – 10 000$;
  • корабль 1 или 2 ранга – 1 000 000$;
  • корабль 3 или 4 ранга – 500 000$;
  • судно военного (вспомогательного) обеспечения – 200 000$;
  • судно малогабаритного боевого (разведывательного) назначения – 50 000$.

Отмечается, что в случае передачи боевой техники российскими военнослужащими им обеспечивается право (по их требованию) на сохранение в тайне факта передачи ими пригодного для применения боевой техники государства-агрессора, получение новых документов с новыми установочными данными, безопасность их пребывания на территории Украины, создание условий для выезда в третью безопасную страну.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ВРУ

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