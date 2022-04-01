В Запорожской области состоялся обмен пленными

В запорожской области произошел обмен пленными. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, 86 украинских военнослужащих, в том числе 15 женщин, уже в безопасности. Остальные детали сделки пока неизвестны.

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Отметим, что это второй официальный обмен пленными между россией и Украиной за время полномасштабной войны. Ранее Украина вернула из плена гражданских моряков с острова Змеиный.