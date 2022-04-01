УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Запорожской области состоялся обмен пленными
В тренде

В Запорожской области состоялся обмен пленными

Общие новости
(1 голосов)

Наши люде уже в безопасности

В Запорожской области состоялся обмен пленными

Фото: https://t.me/Tsaplienko/2933

UA-Футбол
Новина українською

В запорожской области произошел обмен пленными. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, 86 украинских военнослужащих, в том числе 15 женщин, уже в безопасности. Остальные детали сделки пока неизвестны.

Читайте такжеСостоялся первый полноценный обмен военнопленными. На родину возвращаются 29 украинцев

Отметим, что это второй официальный обмен пленными между россией и Украиной за время полномасштабной войны. Ранее Украина вернула из плена гражданских моряков с острова Змеиный.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
01.04.2022 в 19:04
А кого віддали? Скільки осіб? Хто були ті, на кого обміняли??
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...