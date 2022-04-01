В Запорожской области состоялся обмен пленными
Наши люде уже в безопасности
Фото: https://t.me/Tsaplienko/2933
В запорожской области произошел обмен пленными. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, 86 украинских военнослужащих, в том числе 15 женщин, уже в безопасности. Остальные детали сделки пока неизвестны.
Отметим, что это второй официальный обмен пленными между россией и Украиной за время полномасштабной войны. Ранее Украина вернула из плена гражданских моряков с острова Змеиный.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Кирило Тимошенко
Популярное сейчас
- В Минобороны Украины прокомментировали "удар" по нефтебазе в Белгороде
- Россияне покидают Киевскую область на угнанных гражданских авто - Генштаб
- В Чернигове мародеры обворовали разбомбленный стадион Десны
- Financial Times: россия на переговорах отказалась от большинства своих требований
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
01.04.2022 в 19:04
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...