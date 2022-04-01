Официально. Буча освобождена из-под российской оккупации
Иначе и быть не могло
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 01.04.2022, произошло окончательное освобождение и зачистка города Бучи от российского оккупанта. В настоящее время город находится под полным контролем ВСУ, над административными зданиями развевается украинское знамя.
О деоккупации рассказал мэр Бучи Анатолий Федорчук:
"Этот день войдет в славную историю Бучи и всей Бучанской громады как день освобождения Вооруженными Силами Украины от российских оккупантов", - сказал Федорчук.
Отметим, что ВСУ освободили ряд населенных пунктов на киевском и черниговском направлениях, откуда российские оккупанты вывели войска из-за критических для них потерь. В то же время, продолжаются тяжелые бои на Востоке Украины
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