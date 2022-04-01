Канадский снайпер, которого пропаганда рф объявила мертвым, жив и хвастается трофеями

К фейкам пропаганды эрефии мы уже успели привыкнуть.

Так же произошло и с канадским снайпером Вали, который в самом начале войны прибыл на помощь украинским воинам.

Говорящие головы из рф на все голосы начали кричать о том, что его убили.

Однако, канадец оказался жив и уже хвастается трофейным россиянским сухпайком.