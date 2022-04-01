Канадский снайпер, которого пропаганда рф объявила мертвым, жив и хвастается трофеями
Как неожиданно.
reddit.com/r/ukraine
К фейкам пропаганды эрефии мы уже успели привыкнуть.
Так же произошло и с канадским снайпером Вали, который в самом начале войны прибыл на помощь украинским воинам.
Говорящие головы из рф на все голосы начали кричать о том, что его убили.
Однако, канадец оказался жив и уже хвастается трофейным россиянским сухпайком.
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
01.04.2022 в 20:12
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