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Канадский снайпер, которого пропаганда рф объявила мертвым, жив и хвастается трофеями

Общие новости
(7 голосов)

Как неожиданно.

Канадский снайпер, которого пропаганда рф объявила мертвым, жив и хвастается трофеями

reddit.com/r/ukraine

UA-Футбол
Новина українською

К фейкам пропаганды эрефии мы уже успели привыкнуть.

Так же произошло и с канадским снайпером Вали, который в самом начале войны прибыл на помощь украинским воинам.

Говорящие головы из рф на все голосы начали кричать о том, что его убили.

Однако, канадец оказался жив и уже хвастается трофейным россиянским сухпайком.

Канадский снайпер, которого пропаганда рф объявила мертвым, жив и хвастается трофеями - изображение 1
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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
01.04.2022 в 20:12
Впрочем, ничего нового
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