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В Литве была арестована квартира известного пропагандиста эрефии

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Жить в стране фашистов он не брезговал.

В Литве была арестована квартира известного пропагандиста эрефии

UA-Футбол
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Очередной российский пропагандист внезапно оказался любителем отдохнуть в стране "загнивающего запада".

В литовском курортном городе Паланга арестовали квартиру известного телеведущего "первого канала" Артема Шейнина.

Псевдожурналист не раз рассказывал о разгуле фашизма в Литве.

Но от квартиры в 100 квадратных метров, стоимостью около 60 тысяч евро, отказываться не собирался.

Теперь "фашисты" сделали все за него.

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В статье: война с Россией
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