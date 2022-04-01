В Литве была арестована квартира известного пропагандиста эрефии

Очередной российский пропагандист внезапно оказался любителем отдохнуть в стране "загнивающего запада".

В литовском курортном городе Паланга арестовали квартиру известного телеведущего "первого канала" Артема Шейнина.

Псевдожурналист не раз рассказывал о разгуле фашизма в Литве.

Но от квартиры в 100 квадратных метров, стоимостью около 60 тысяч евро, отказываться не собирался.

Теперь "фашисты" сделали все за него.