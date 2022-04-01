В Литве была арестована квартира известного пропагандиста эрефии
Жить в стране фашистов он не брезговал.
Очередной российский пропагандист внезапно оказался любителем отдохнуть в стране "загнивающего запада".
В литовском курортном городе Паланга арестовали квартиру известного телеведущего "первого канала" Артема Шейнина.
Псевдожурналист не раз рассказывал о разгуле фашизма в Литве.
Но от квартиры в 100 квадратных метров, стоимостью около 60 тысяч евро, отказываться не собирался.
Теперь "фашисты" сделали все за него.
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