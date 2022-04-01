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Мэр Мариуполя назвал сумму, в которую оккупантам обойдется восстановление города

Общие новости
(2 голосов)

Город разрушен практически полностью.

Мэр Мариуполя назвал сумму, в которую оккупантам обойдется восстановление города

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Уже больше месяца в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои.

Сотни тысяч людей уже выехали, а самому городу нанесен колоссальный ущерб.

Сегодня мэр Мариуполя Вадим Бойченко назвал конкретную сумму, в которую эрефии обойдется послевоенное восстановление города.

По мнению главы города, для этих целей потребуется не менее 10 миллиардов долларов.

Учитывая тот факт, что бои продолжаются, сумма еще может возрасти.

Но то, что врагу еще придется репарациями возмещать ущерб нашей стране - факт.

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В статье: война с Россией
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