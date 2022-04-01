Мэр Мариуполя назвал сумму, в которую оккупантам обойдется восстановление города
Город разрушен практически полностью.
Getty Images / Global Images Ukraine
Уже больше месяца в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои.
Сотни тысяч людей уже выехали, а самому городу нанесен колоссальный ущерб.
Сегодня мэр Мариуполя Вадим Бойченко назвал конкретную сумму, в которую эрефии обойдется послевоенное восстановление города.
По мнению главы города, для этих целей потребуется не менее 10 миллиардов долларов.
Учитывая тот факт, что бои продолжаются, сумма еще может возрасти.
Но то, что врагу еще придется репарациями возмещать ущерб нашей стране - факт.
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