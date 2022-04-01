Владимир Кличко встретился с немецким министром, пророчившим Украине падение в первые часы российской агрессии

Благодаря украинскому послу в Германии хорошо известна история о Кристиане Линдрене, предсказывающем падение Украине в первые часы российской агрессии. Андрей Мельник рассказал, что разговаривал сразу после нападения россии с министром финансов Германии Кристианом Линднером. Глава Минфина тогда сказал послу, что "Украине осталось несколько часов". По словам дипломата, министр заявил ему тогда, что поставка оружия или отключение россии от SWIFT бессмысленны.

Сейчас же, на 37-й день российской полномасштабной агрессии, у Линдрена состоялась встреча с Владимиром Кличко, который занимается волонтерством, работает над оглаской войны, а также использет свое имя на дипломатическом фронте. Как написал брат Владимира Виталий, "состоялись встречи с вице-канцлером-министром экономики Германии Робертом Хабеком, министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок главой Ведомства федерального канцлера Германии Вольфгангом Шмидтом, министром финансов ФРГ Кристианом Линднером и лидерами ведущих политических сил – участников правительственной коалиции Германии.

Владимир также встретился с канцлерами Германии Олафом Шольцем и Австрии Карлом Нехаммером.

"Он поехал в Германию в составе украинской делегации, чтобы убедить партнеров Украины в необходимости более мощной поддержки и помощи нашему государству. В частности, о предоставлении политической поддержки, экономической и военной помощи… На каждой встрече он рассказывал и показывал европейским политикам видео о том, что на самом деле сегодня делает с Украиной и ее мирными жителями русская армия", - написал Виталий о своем брате Владимире.

Добавим, что Германия после пассивной позиции в первые дни войны сейчас все больше и больше помогает Украине в противостоянии с россией.