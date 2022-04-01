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Хорошо поработали. Группировка "Восток" рассказала об уничтоженной рашистской технике за последние сутки

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Враг не пройдет

Хорошо поработали. Группировка "Восток" рассказала об уничтоженной рашистской технике за последние сутки

Фото: 24tv.ua/ автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Российские оккупанты бегут с севера нашей страны, но еще питают надежды добиться какого-то успеха на востоке. Однако там защиту Украины держит Оперативно-тактическая группировка "Восток", занимающаяся утилизацией орков.

В своем отчете защитники Украины рассказали об урожае первого апреля. Уничтожено:

  • личного состава – до 280;
  • танков – 6;
  • БТР – 22;
  • БМП – 19;
  • артиллерийских систем, минометов – 6;
  • РСЗО – 2;
  • АО – 14;
  • БПЛА – 3.

Как отмечает группировка, враг пытался большими силами прорвать нашу оборону на отдельных направлениях, совершив шесть атак. Все атаки русских фашистских сил были отражены.

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В статье: война с Россией
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