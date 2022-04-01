Хорошо поработали. Группировка "Восток" рассказала об уничтоженной рашистской технике за последние сутки

Российские оккупанты бегут с севера нашей страны, но еще питают надежды добиться какого-то успеха на востоке. Однако там защиту Украины держит Оперативно-тактическая группировка "Восток", занимающаяся утилизацией орков.

В своем отчете защитники Украины рассказали об урожае первого апреля. Уничтожено:

личного состава – до 280 ;

; танков – 6 ;

; БТР – 22 ;

; БМП – 19 ;

; артиллерийских систем, минометов – 6 ;

; РСЗО – 2 ;

; АО – 14 ;

; БПЛА – 3.

Как отмечает группировка, враг пытался большими силами прорвать нашу оборону на отдельных направлениях, совершив шесть атак. Все атаки русских фашистских сил были отражены.