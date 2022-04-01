Хорошо поработали. Группировка "Восток" рассказала об уничтоженной рашистской технике за последние сутки
Враг не пройдет
Фото: 24tv.ua/ автор неизвестен
Российские оккупанты бегут с севера нашей страны, но еще питают надежды добиться какого-то успеха на востоке. Однако там защиту Украины держит Оперативно-тактическая группировка "Восток", занимающаяся утилизацией орков.
В своем отчете защитники Украины рассказали об урожае первого апреля. Уничтожено:
- личного состава – до 280;
- танков – 6;
- БТР – 22;
- БМП – 19;
- артиллерийских систем, минометов – 6;
- РСЗО – 2;
- АО – 14;
- БПЛА – 3.
Как отмечает группировка, враг пытался большими силами прорвать нашу оборону на отдельных направлениях, совершив шесть атак. Все атаки русских фашистских сил были отражены.
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Источник:Фейсбук
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