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Оккупанты ударили из Крыма ракетами по Одесщине. Есть потерпевшие

Общие новости
(2 голосов)

Терроризм продолжается

Оккупанты ударили из Крыма ракетами по Одесщине. Есть потерпевшие

UA-Футбол
Новина українською

Российские оккупанты продолжают обстреливать и бомбить территорию Украины с разных сторон. Как сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, сегодня (первого апреля) вечером с территории Крыма был нанесен ракетный удар по одному из населенных пунктов Одесского района. Есть раненые.

По уточненной информации, было три ракеты из комплекса "Искандер". Детали выясняются.

В то же время, как сообщает Оперативное командование "Юг", вражеские ракеты не достигли запланированных целей, а были сбиты ПВО. Целью обстрела были объекты критической инфраструктуры, поражение которых может нести опасность гражданскому населению.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Максим Марченко

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