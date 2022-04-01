Оккупанты ударили из Крыма ракетами по Одесщине. Есть потерпевшие
Терроризм продолжается
Российские оккупанты продолжают обстреливать и бомбить территорию Украины с разных сторон. Как сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, сегодня (первого апреля) вечером с территории Крыма был нанесен ракетный удар по одному из населенных пунктов Одесского района. Есть раненые.
По уточненной информации, было три ракеты из комплекса "Искандер". Детали выясняются.
В то же время, как сообщает Оперативное командование "Юг", вражеские ракеты не достигли запланированных целей, а были сбиты ПВО. Целью обстрела были объекты критической инфраструктуры, поражение которых может нести опасность гражданскому населению.
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