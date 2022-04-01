Глава Европарламента анонсировала предоставление Украине кандидата в члены ЕС
Наш курс - в Европу
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Сегодня, 1-го апреля, с визитом в Киеве побывала глава Европарламента Роберта Мецола. Она встретилась с президентом Владимиром Зеленским, выступила в Парламенте Украины.
Главное, что сказала Роберта Мецола, касается будущего Украины. Она анонсировала предоставление нашей стране статуса кандидата в члены ЕС, а также участие в послевоенном восстановлении:
"ЕС признает Украину кандидатом в члены ЕС и примет участие в ее послевоенном восстановлении", - сказала чиновница.
Тепло о визите Роберты Мецоли отозвались и в Офисе президента Украины:
"Визит Президентки Европарламента Роберты Мецоли — важный шаг поддержки нашего государства и всех наших людей. Благодарен, что вы на стороне света и добра по отношению к Украине. Мы очень ценим это", - говорится в сообщении на официальной странице Владимира Зеленского.
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