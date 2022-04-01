Глава Европарламента анонсировала предоставление Украине кандидата в члены ЕС

Сегодня, 1-го апреля, с визитом в Киеве побывала глава Европарламента Роберта Мецола. Она встретилась с президентом Владимиром Зеленским, выступила в Парламенте Украины.

Главное, что сказала Роберта Мецола, касается будущего Украины. Она анонсировала предоставление нашей стране статуса кандидата в члены ЕС, а также участие в послевоенном восстановлении:

"ЕС признает Украину кандидатом в члены ЕС и примет участие в ее послевоенном восстановлении", - сказала чиновница.

Тепло о визите Роберты Мецоли отозвались и в Офисе президента Украины: