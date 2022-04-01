Арестович сообщил об очередных ловушках для врага в Чернобаевке. 13-й и 14-й разы

Советник главы офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил об очередной засаде для врага в Чернобаевке. Спикер указал, что оккупанты были "накрыты" там тринадцатый и четырнадцатый разы. Детали пока не сообщаются.

Напомним, что Чернобаевка – это село в Херсонской области, где расположен аэродром. Враг то и дело использует эту локацию для обслуживания собственной техники и каждый раз попадает под обстрелы со стороны ВСУ.

Чернобаевка уже стала проклятым местом для российских оккупантов.