Арестович сообщил об очередных ловушках для врага в Чернобаевке. 13-й и 14-й разы
До слез
Фото: chornobay-rada.gov.ua / Автор невідомий
Советник главы офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил об очередной засаде для врага в Чернобаевке. Спикер указал, что оккупанты были "накрыты" там тринадцатый и четырнадцатый разы. Детали пока не сообщаются.
Напомним, что Чернобаевка – это село в Херсонской области, где расположен аэродром. Враг то и дело использует эту локацию для обслуживания собственной техники и каждый раз попадает под обстрелы со стороны ВСУ.
Чернобаевка уже стала проклятым местом для российских оккупантов.
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Источник:Фейсбук
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