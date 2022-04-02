УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генштаб ВСУ заявил, что российские войска контролируют часть города Изюм
В тренде

Генштаб ВСУ заявил, что российские войска контролируют часть города Изюм

Общие новости
(1 голосов)

Оперативная информация с фронта

Генштаб ВСУ заявил, что российские войска контролируют часть города Изюм

фото - фейсбук

UA-Футбол
Новина українською

Генштаб ВСУ обнародовал свежую информацию с фронта. Горячее всего сейчас на востоке и юге Украины, поэтому и сводки с этих участков фронта ожидаются с опаской. Уже какой день продолжаются бои за Изюм. Город переходит то в одни, то в другие руки. Ранее Генштаб писал о пребывании Изюма в полном контроле оккупантов, но сейчас ситуация изменилась – российские войска держат только часть города:

"На Изюмском направлении оккупанты продолжают контролировать часть города Изюм и удерживают понтонные переправы через реку Северский Донец", - говорится в сообщении.

Горячо на донецком направлении. Это один из немногих путей, где россияне еще могут и рассчитывают на успех:

"На Донецком направлении враг оказывает огневое влияние и штурмовые действия на большинстве направлений. Наносит авиационные удары по подразделениям наших войск в районах населенных пунктов Рубежное, Белая Гора, Марьинка, Северодонецк. Основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, Мариуполь. Начал наступательные действия в направлениях Великая Новоселка и Раздольное. Был остановлен на обоих направлениях".

Несмотря на отвод войск из-под Киева и Чернигова, остаются участки, простреливаемые артиллерией:

"На Черниговском направлении враг продолжает блокирование Чернигова и наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и позициям подразделений ВСУ".

Генштаб также подтверждает выход российских войск на территорию Беларуси.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...