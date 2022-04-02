Генштаб ВСУ заявил, что российские войска контролируют часть города Изюм

Генштаб ВСУ обнародовал свежую информацию с фронта. Горячее всего сейчас на востоке и юге Украины, поэтому и сводки с этих участков фронта ожидаются с опаской. Уже какой день продолжаются бои за Изюм. Город переходит то в одни, то в другие руки. Ранее Генштаб писал о пребывании Изюма в полном контроле оккупантов, но сейчас ситуация изменилась – российские войска держат только часть города:

"На Изюмском направлении оккупанты продолжают контролировать часть города Изюм и удерживают понтонные переправы через реку Северский Донец", - говорится в сообщении.

Горячо на донецком направлении. Это один из немногих путей, где россияне еще могут и рассчитывают на успех:

"На Донецком направлении враг оказывает огневое влияние и штурмовые действия на большинстве направлений. Наносит авиационные удары по подразделениям наших войск в районах населенных пунктов Рубежное, Белая Гора, Марьинка, Северодонецк. Основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, Мариуполь. Начал наступательные действия в направлениях Великая Новоселка и Раздольное. Был остановлен на обоих направлениях".

Несмотря на отвод войск из-под Киева и Чернигова, остаются участки, простреливаемые артиллерией:

"На Черниговском направлении враг продолжает блокирование Чернигова и наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и позициям подразделений ВСУ".

Генштаб также подтверждает выход российских войск на территорию Беларуси.