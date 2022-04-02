Враг нанес удар по Полтаве и Кременчуку

Войска террористической организации "российская федерация" нанесли ракетный удар по Полтавской области. Об этом у себя в телеграмме сообщает глава ОВА Дмитрий Лунин.

"Полтава. Ночью ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов. Кременчуг. Утром много ударов по городу. По инфраструктурным объектам и жилым домам. Работают все соответствующие службы. Информацию о пострадавших уточняем", - написал Лунин.