Враг нанес удар по Полтаве, самолёты атаковали Кременчуг (обновлено)

Войска террористической организации "российская федерация" нанесли ракетный удар по Полтавской области. Об этом у себя в телеграмме сообщает глава ОВА Дмитрий Лунин.

"Полтава. Ночью ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов. Кременчуг. Утром много ударов по городу. По инфраструктурным объектам и жилым домам. Работают все соответствующие службы. Информацию о пострадавших уточняем", - написал Лунин.

Позже Дмитрий Лунин добавил, что три вражеских самолета атаковали Кременчуг.

"Ночью не менее 4 ракет ударили по двум инфраструктурных объектах в Полтаве. Утром, по предварительной информации, три вражеских самолета атаковали промышленные объекты Кременчука. Тушим пожар, спасатели работают. Не постимся никаких видео и фото", - пишет он.