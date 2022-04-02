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Враг нанес удар по Полтаве, самолёты атаковали Кременчуг (обновлено)

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Информация по пострадавшим пока уточняется

Враг нанес удар по Полтаве, самолёты атаковали Кременчуг (обновлено)

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Войска террористической организации "российская федерация" нанесли ракетный удар по Полтавской области. Об этом у себя в телеграмме сообщает глава ОВА Дмитрий Лунин.

"Полтава. Ночью ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов. Кременчуг. Утром много ударов по городу. По инфраструктурным объектам и жилым домам.

Работают все соответствующие службы. Информацию о пострадавших уточняем", - написал Лунин.

Позже Дмитрий Лунин добавил, что три вражеских самолета атаковали Кременчуг.

"Ночью не менее 4 ракет ударили по двум инфраструктурных объектах в Полтаве.

Утром, по предварительной информации, три вражеских самолета атаковали промышленные объекты Кременчука. Тушим пожар, спасатели работают. Не постимся никаких видео и фото", - пишет он.

Напомним, что вчера вечером оккупанты ударили ракетами по Одещине.

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В статье: война с Россией
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