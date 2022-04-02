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ВСУ впервые сбили российских вертолет с помощью британского ПЗРК - The Times

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Спасибо нашим союзникам

ВСУ впервые сбили российских вертолет с помощью британского ПЗРК - The Times

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Британская газета The Times сообщает, что вооруженные силы Украины впервые успешно применили британский переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak.

Таким образом был сбит российский вертолет в Луганской области. Видео того, как был сбит Ми-28Н, появилось в сети в пятницу, 1 апреля.

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Starstreak предназначен для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника. Был принят на вооружение в 1997 году и позиционируется производителем как многоцелевой комплекс.

После пуска и разгона ракеты до скорости свыше 3 Махов происходит отделение трех суббоеприпасов, каждый из которых имеет свою скалковую боевую часть, это увеличивает вероятность успешного поражения цели.

Отметим, что британский парламент анонсировал поставки Starstreak Украине еще 16 марта.

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В статье: война с Россией
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