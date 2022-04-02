ВСУ впервые сбили российских вертолет с помощью британского ПЗРК - The Times
Спасибо нашим союзникам
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британская газета The Times сообщает, что вооруженные силы Украины впервые успешно применили британский переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak.
Таким образом был сбит российский вертолет в Луганской области. Видео того, как был сбит Ми-28Н, появилось в сети в пятницу, 1 апреля.
Starstreak предназначен для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника. Был принят на вооружение в 1997 году и позиционируется производителем как многоцелевой комплекс.
После пуска и разгона ракеты до скорости свыше 3 Махов происходит отделение трех суббоеприпасов, каждый из которых имеет свою скалковую боевую часть, это увеличивает вероятность успешного поражения цели.
Отметим, что британский парламент анонсировал поставки Starstreak Украине еще 16 марта.
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