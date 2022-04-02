ВСУ впервые сбили российских вертолет с помощью британского ПЗРК - The Times

Британская газета The Times сообщает, что вооруженные силы Украины впервые успешно применили британский переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak.

Таким образом был сбит российский вертолет в Луганской области. Видео того, как был сбит Ми-28Н, появилось в сети в пятницу, 1 апреля.

Starstreak предназначен для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника. Был принят на вооружение в 1997 году и позиционируется производителем как многоцелевой комплекс.

После пуска и разгона ракеты до скорости свыше 3 Махов происходит отделение трех суббоеприпасов, каждый из которых имеет свою скалковую боевую часть, это увеличивает вероятность успешного поражения цели.

Отметим, что британский парламент анонсировал поставки Starstreak Украине еще 16 марта.