Россия активизировала свои силы в "ПМР" - Генштаб

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает об активизации действий российских сил во временно оккупированной Молдове.

"Активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, базирующихся на территории Приднестровского региона Республики Молдова для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной. Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", - говорится в заявлении.