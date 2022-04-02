Россия активизировала свои силы в "ПМР" - Генштаб
Кроме того, на россии проведут военные сборы резервисты
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает об активизации действий российских сил во временно оккупированной Молдове.
"Активизирована работа по привлечению подразделений российских войск, базирующихся на территории Приднестровского региона Республики Молдова для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной. Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины", - говорится в заявлении.
Кроме того, минобороны рф планируют привлечение резерва для военных сборов.
"Первого апреля этого года, министерством обороны российской федерации было принято решение о проведении военных сборов с резервистами с 4 апреля по 23 мая 2022", - информирует Генштаб ВСУ.
Напомним, что в середине марта ПАСЕ
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