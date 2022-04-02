Степаненко: В течение двух недель мы завезли помощи на около 2 миллионов гривен

Опорный полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о своем вкладе в борьбу Украины против вооруженной агрессии российской федерации:

“В военном плане я парень бесполезен. Каждый должен заниматься своим делом и помогать тем, чем может. Мы с ребятами решили, что мы должны помогать гуманитарной помощью, одевать наших бойцов, чтобы они были экипированы и готовы к любой военной ситуации. Все футболисты помогают: и ребята, за границей, и ребята, которые в Украине.

Мы написали в группу сборной. Откликнулись я Сергей Кривцов, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Жора Бущан, Николай Матвиенко, Александр Зубков и Артем Шабанов.

Мы сложились деньгами и начали покупать бронежилеты, тепловизоры, аптечки.

У каждого есть знакомые в разных сферах, и каждый помогает. Неофициально, но какая разница – главное, что оно дойдет куда следует. У нас есть группа, мы списываемся. Например, нашим ребятам в каком-то городе нужны бронежилеты: мы их купили, сами ночью их перегрузили, и отдали человеку, который знает, куда их отвезти.

Сейчас с гуманитарной помощью гораздо легче. Есть хабы в разных странах. В Италии организовал хаб Ярослав Попович, известный велосипедист. На меня вышли, сказали, что нужно только оплачивать дорогу – мы взялись. А с военным обмундированием труднее, конечно. Искать пути приходится, но справимся. С тепловизорами помогал Юрий Записоцкий, генеральный секретарь УАФ.

В течение двух недель мы ввезли помощи на около 2 миллионов гривен.

Какие-то партии мы покупаем, а какие-то передают. К примеру, Александр Зинченко познакомил с парнем, который передает военные аптечки. Я так понимаю, он работает в “Манчестер Сити”.

Запросов много, но мы стараемся точечно помогать”, - сказал Степаненко.